Den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen soll wéint enger Geheimdéngscht-Affär inculpéiert ginn. Dat huet de Radio 100,7 de en Dënschdeg de Muere gemellt. Et geet hei ëm eng illegal Ecoute vum Srel, déi am Mäerz 2017 fir Opreegung gesuergt hat.

Et war jo "nëmmen" e Skandälchen. De Srel hat eng ganz Zeit laang, mat der néideger Autorisatioun, Telefons-Ecouten op eng Persoun gemat, hat dunn eng Kéier vergiess, déi Erlaabnis unzefroen an hat awer ofgelauschtert. An dat koum eraus.





De Skandal, sot d'Oppositioun, besteet doranner, datt weder d'SREL-Cheffin Doris Woltz, nach de Premier, nach d'Kontroll-Kommissioun dee Feeler beim Parquet gemellt haten. D'Koalitiounspolitiker hunn ofgewonk, dat wier nëmmen eng Klengegkeet gewiescht. De Gast Gibéryen soll elo an där Saach ugeklot ginn. Wéi et säitens dem Gast Gibéryen heescht, géif hien inculpéiert ginn, well hien d'Donnéeë vu sengem Informant am Kader vum Srel-Dossier net wéilt eraus ginn. Den ADR-Politiker hat dës Informatioune schonn iert d'Nouvelle am Tageblatt publizéiert gouf.

An zwar sot den ADR-Deputéierten dem Premier dat an der Chamber. Hien hätt du "Merci" gesot a gefrot, ob hien d'Nimm vu sengen Informante kéint erausginn. Hei wier nämlech d'Beruffsgeheimnis violéiert ginn an d'Srel-Cheffin Doris Woltz wollt an deem Kader eng Plainte géint X maachen. De Gast Gibéryen war allerdéngs dogéint dës Nimm weiderzeginn.

Dës wier du vermierkt ginn an esou un de Parquet geschéckt ginn. Elo soll de Gast Gibéryen inculpéiert ginn, eppes iwwert dat hien natierlech "not amused" ass. Hie géif dëst nämlech "e staarkt Stéck vun engem Rechtsstaat" fannen, hien ass awer nach ëmmer der Meenung, datt an dëser Geschicht eppes hätt solle vertuscht ginn. Majo déi, déi d'Saach du schlussendlech opgedeckt hunn, déi sollen elo op eemol inculpéiert ginn, eppes fir dat den Deputéierte kee Verständnis huet. Eng "gelunge Prozedur", fënnt hien.

Den Deputéierte wëll déi Zort Quelleschutz hunn, déi och Journalisten hunn. An zwar och dowéinst, fir datt nach ëmmer Leit roueg mat Informatioune bei hie komme kéinten, ouni datt hie spéider gezwonge wier, hir Identitéit ze verroden. An et wier och den Deputéierten hiren Job, d'Regierung ze kontrolléieren a net ëmgekéiert.

Den Termin beim juge d'instruction ass am Hierscht.