Véier Doudeger bei schwéierem Accident op der B51
© Kevin Schößler / Mosel-News-TV
En Dënschdeg de Moie krute sech géint 9.40 Auer e Camion an en Auto op der Bundesstrooss tëscht Bitburg an Tréier frontal ze paken.
Dowéinst huet d'Streck och missten a béid Richtunge komplett gespaart ginn. Der Police no kann dat bis an den Dënschdeg am spéiden Nomëtteg nach daueren. Dëst huet fir gréisser Problemer am Trafic an der Ëmgéigend gesuergt.
Wéi et heescht sinn op der Héicht vu Windmühle, eng 10 Kilometer ausserhalb vun Tréier a just ronn 5 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz bei Rouspert fort, e Camion an en Auto frontal anenee gerannt. Déi genee Hannergrënn sinn nach net kloer, Ermëttlunge goufen awer opgeholl.
Beim Accident sinn der Police no véier Leit ëm d'Liewe komm. Ënnert den Affer soll och e Kand vu siwe Joer sinn. Weider wieren e 45 Joer ale Mann, eng 42 Joer al Fra ënnert den Affer. Si waren allen dräi vu Bitburg. Och fir de 53 Joer ale Camionschauffer aus de Landkrees Trier-Saarburg koum all Hëllef ze spéit. Däitsche Medien no wiere si nach op der Plaz gestuerwen.