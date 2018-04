En Donneschdeg de Moien ass et an der Géigend vu Capdepera am Nordoste vun der Insel zum Accident mat 3 schwéier Blesséierte komm.

© Mallorca Zeitung / Twitter

En Donneschdeg de Moien um 9.30 Auer gouf et op Mallorca en uergt Accident tëscht engem Auto an engem Grupp vu 15 Cyclisten. Eng Automobilistin hat mat hirem Auto 9 Vëlosfuerer aus Däitschland ze pake kritt.Sechs Cycliste si beim Accident mat liichte Blessuren dovunner komm, zwee goufen der schwéier blesséiert an eng Persoun soll a Liewensgefor sinn.Wéi et zum Accident komm ass, ass bis ewell nach net gekläert. Zeien op der Plaz hunn ausgesot, datt d'Fra ongebremst an de Grupp gerannt ass. Gepréift gëtt och, ob déi 30 Joer al Mallorquinerin ënner Drogenafloss stoung. En éischten Test op der Plaz war positiv.