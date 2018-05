Malaria: Reportage Bill Wirtz



Am Ufank vun dësem Joerhonnert huet d'international Communautéit decidéiert, fir d'Kris vum Malaria unzepaken. Zënterhier goufen och Resultater erreecht: 7 Millioune Mënsche konnte viru der Krankheet gerett ginn an zënter 2010 hunn 11 Länner Malaria komplett ausgeläscht.Fir de Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens wier d'Effikassitéit vu Mesure wéi zum Beispill Insektennetzer visibel. Seng Kritik ass allerdéngs, dass besonnesch d'Europäesch Union nach wäit ënner dem Budget schafft, fir de Problem wierklech ze bekämpfen: Mat Contributioune vu 6,5 Milliarden Dollar d'Joer kéint een d'Zuel vu Malaria-Infizéierte bis 2020 ëm 40 Prozent reduzéieren, par Rapport zu 2015. Aktuell wier ee knapps op der Hallschent, dofir kéint ee sech elo keng Bommeresultater erwaarden.D'Vereenegt Staaten a Groussbritannien géife vergläichsweis vill bäisteieren. An engem Artikel fir den EU-Nooriichteportal Euractiv schreift de Charles Goerens och, dass den EU-Budget fir Recherche an Investissementer op 120 Milliarden Euro klamme muss, an dass dat hei eng Fro vu Leadership an der EU ass. Et géif drëms goen, ob Europa Malaria wierklech bekämpfe wéilt.D'Krankheet kéint donieft och an Zukunft ee gréissere Problem an Europa ginn: Mam Klimawandel wieren esou Gefore verbonnen, dat misst ee ganz niichter feststellen. Am Süde vun Europa géif et elo schonn déi Moustique, déi als Vecteur vun der Malaria gëllt. A si géif no an no an den Norde wanderen, wann d'Klamme vun den Temperaturen net gestoppt gëtt.Mat dësem Phenomen misst ee rechnen, an duerch präventiv Moossname virgoen, zum Beispill andeems aktiv géint de Klimawandel agéiert gëtt.