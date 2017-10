Success Story: D'Kreativ-Fabrik vun Déifferdeng (18.10.2017) Zesumme mam Creative Hub vun der Gemeng Déifferdeng gëtt dëst Joer d'RTL-Emissioun "Success Story" organiséiert. D'Kollege vun der Tëlee stellen iech de 1535 zu Déifferdeng e bësse méi genau fir, ma och d'Success-Story ass Thema am Magazin.

Den 1535 ass en Nascht vun de beschte Kreativ-Schaffenden vu Lëtzebuerg. Kënschtler, Designer, Architekten, oder kreativer aus Film a Mediewelt hu sech hei neier gelooss.Kultur- a Kreativ-Wirtschaft si Begrëffer, déi hautdesdaags ëmmer méi opkommen an economesch ëmmer méi wichteg ginn.Bis ewell war et meeschtens esou, dass Kënschtler oder aner kreativ Käpp dacks alleng an hiren Ecker oder Atelieren souzen, an am Schied vun der Gesellschaft geschafft hunn. D’Gemeng Déifferdeng huet virun 6 Joer de Projet 1535 an Weeër geleet, huet Büroen an Atelieren, fir ze verlounen, proposéiert an deemno nei Dimensiounen geschaf.Am 1535 ass vum Indépendant, zur Mini Entreprise, Start-Up, bis zu gréissere Gesellschaften alles vertrueden. Déi gréisste Firmen, déi hei hire Sëtz hunn, sinn d’Animatioun’s Studioen, wéi Doghouse oder och nach Fabrique d’Images, déi alleng schonns hei um Site iwwer 100 Plaze geschafen huet.Vill jonk Leit am kreative Beräich hunn vill grouss Iddien, vill am Kapp awer wéineg an den Täschen, an dofir ass den 1535 fir si déi richteg Platz. Ausserdeem iwwerleet d'Gemeng, fir Loyere vun der Plaz dem Succès an der Gréisst vun der Entreprise unzepassen.Och ass d'Zukunft vun dëser eenzegaarteger Plaz viru kuerzem garantéiert ginn, mat der Ënnerschrëft vun enger Konventioun tëschent der Gemeng Déifferdeng an der Lëtzebuerger Regierung.Dësen aussergewéinleche Projet ass sécherlech economesch och gutt fir eng Gemeng, well déi 500 Leit, déi hei schaffen, gehéieren zu enger sozialer Schicht, déi bis ewell hei am Süden wéineg vertrueden war. Si ginn och Suen hei aus a kommen deels souguer an de Süde wunnen. De Lëtzebuerger Staat gewënnt an dëser Affaire, well déi Leit bezuelen Stéieren an TVA. An deem Sënn ass dës Aventure vum 1535 fir Gemeng, de Staat an d'Kënschtler eng perfekte WIN-WIN-Situatioun.