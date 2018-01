D'Actioun steet hannert dem Gesetzprojet, deen eis Sprooch soll fërderen, fuerdert d'Regierung awer op, d'Iddien um Pabeier och an d'Realitéit ëmzesetzen.

De President vun der Actioun Lëtzebuergesch, Claude Bache



Eng ganz Partie Jonker géife bei hinne mathëllefen, an et wéilt ee nei Weeër goen.De President vun der Actioun Lëtzebuergesch, Claude Bache, wëllt fir d'Leit, déi d'Sproch léieren, reegelméisseg Treffen organiséieren, an dat op där neier Adress zu Izeg - Theorie eleng, einfach e Gesetz maachen, géing nämlech net duer ...

De Claude Bache (lénks am Bild)

Den neie Sëtz vun der Asbl. Actioun Lëtzebuergesch fënnt een op der Nummer 20 an der Konter Strooss zu Izeg.