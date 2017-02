Am neien Tramsschapp ginn déi zwee Deeler zesummegebaut, an da géing et lass mat den éischten Tester, deelt Luxtram mat. D'Bedreiwergesellschaft war dann och ganz kreativ, an huet sech Nimm fir déi 11 éischt Tram-Arrêten afale gelooss: vu Pafendall-Rout Bréck iwwer Philharmonie-Mudam bis bei Luxexpo - dat sinn d'Haltestellen déi vun Enn 2017 un sollen ugefuer ginn. Dono kommen Stäre-Plaz, Faiencerie an Theater dobäi. Nimm wéi "Coque" oder "Universitéit" kéint ee gutt verhalen, sou Luxtram, an se géingen d'Lëtzebuerger Geschicht a Kultur, an eis Sprooch an de Mëttelpunkt stëllen.

Pafendall - Rout Bréck,

Philharmonie - Mudam,

Europaparlament / Parlement européen,

Coque,

Universitéit,

Nationalbibliothéik / Bibliothèque nationale,

Alphonse Weicker,

Luxexpo.