N6 tëscht Stengefort a Wandhaff no Frontalkollisioun gespaart
E Freideg de Moie géint 9.35 Auer krute sech zwee Autoen op der N6 tëscht Stengefort an dem Wandhaff frontal ze paken.
Éischten Informatiounen no koum et no engem Iwwerhuelmanöver zu där Kollisioun. Dat schreift d'Police an hirem Bulletin.
Zwou Persoune goufe blesséiert, eng dovunner schwéier. Béid Persoune koumen an d'Spidol.
Och e Camion war an den Accident verwéckelt. Nieft de Pompjeeë vu Stengefort an den Ambulancièrë vu Mamer an der Stad war och de Rettungshelikopter op der Plaz.
D'Streck gouf fir d'Rettungsaarbechte vun der Police gespaart an eng Deviatioun gouf en place gesat.
© Domingos Oliveira
Weideren Accident
E Freideg de Moien um 8.40 Auer gouf op der Avenue du X Septembre um Belair dann nach eng Persoun vun engem Camion ugestouss a blesséiert. D'Rettungsekippen aus der Stad waren am Asaz.