Schonn Ufank des Joers si ronn 1.400 Schüler an 190 Proffen zréck an d'Gebai vum Stater Kolléisch geplënnert an hu sech antëscht och scho gutt agelieft. D'Inauguratioun um Méindeg, bei där ronn 700 Leit invitéiert waren, huet net nëmmen fir vill Stress, mee och fir eng ganz Partie Emotioune gesuergt. An dat virun allem bei engem: Dem Direkter vum Kolléisch, Joseph Salentiny. Mat vill Freed huet hien op dësen Dag gewaart.



An deem ale Kolléisch nieft der Kathedral ass hien op Septième komm, 1964 ass hien dunn -ëmmer nach op Septième - an den neie Kolléisch zu Märel gewiesselt. Hien huet do och seng Première gemaach, ass zréckkomm als Stagiaire, dunn och definitiv als Professer, Directeur adjoint a schlussendlech als Direkter.



Den Haaptgrond fir d'Renovatioun war e Manktem un Energieeffizienz - d'Gebai war schlecht isoléiert. Dowéinst sinn eng ganz Rëtsch Saachen erneiert ginn. Vun alle renovéierte Gebaier wier een dat bescht, sou den Direkter.





D'Presidentin vum Schülerkomitee, Camille Pescatore, ass antëscht op 1ière, an huet d'Gebai deemno och scho virun den Aarbechten gutt kannt. Sou muenches hätt geännert. Et wiere elo vill méi Klassen do. D'Bibliothéik gouf frësch gemaach. D'Kantin ass elo ee Restaurant mat enger Terrass.Vu datt decidéiert ginn ass, d'Fassad vun bannen z'isoléieren, konnt déi typesch Fassade vum Kolléisch erhale ginn. Vu baussen mierkt een also net allze vill vun de 4 Joer laangen Aarbechten, dofir muss een an d'Gebai eran.Fir all déi Virwëtzeg, déi an der Zäit am Lycée an an aus gaange sinn, ass am Juni dann och eng Porte Ouverte virgesinn, fir dat neit Gebai an al Schoulkollegen ze gesinn.