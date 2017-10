AVC (26.10.2017) All Dag hu 4 Leit zu Lëtzebuerg e Schlag.

Ob a wéini ee vum Schlag getraff ka ginn, ass ongewëss. D’Chancen, de Schlag ouni grave Schied z'iwwerstoen, falen no 4 Stonnen. Dofir ass et wichteg, dass ee séier handelt. Wéi fillt sech den Hireschlag un? Kann een eppes maachen, fir en ze evitéieren? A kann een nom Schlag nach ee normaalt Liewe féieren? Ee klénge Bluttstau am Gehir, deen enorm Konsequenzen op de Rescht vum Liewe kann hunn.Et gesäit een et dem Pitt net direkt un. Mee virun 3 Joer hat hien en Hireschlag. Zesumme mat sengem deemolege Bänknoper, de Pol Serra, ass hie rëm op déi Plaz zréckkomm, wou alles geschitt ass. Si waren deemools zesummen op enger 3ième am Kolléisch. Statistiken a wéi engem Alter een éischter dovu betraff kéint sinn, ginn et net. Déi meescht ginn dowéinst dovunner aus dass et just Leit am héijen Alter trëfft. Ouni Virwarnung an ouni Symptomer huet et de Pitt getraff. Deemools hat hie 17 Joer an huet sech nach net vill Gedanken iwwert de Schlag gemaach.Dem Pitt seng Eltere sinn direkt informéiert ginn. Wéi grave d’Situatioun wierklech wier, war net vun Ufank u kloer. Am Spidol kruten si dunn déi schlëmm Nouvelle. De Pitt hat Gléck am Ongléck. Vun der Schoul bis zu der OP huet et knapps zwou Stonne gedauert. Esou konnte gréisser Schied verhënnert ginn.Net esou vill Chance hat d’Chantal Keller. Virun 10 Joer huet si och ee Schlag gemaach. Deemools hat si 47 Joer a stoung fest am Liewen. Mee vun engem Ament op den aner war bemol alles anescht. An der Vakanz konnt si bemol hiren Aarm fir ee kuerzen Abléck net méi an der Luucht halen. Een éischt Unzeechen.Si ass Presidentin vun der Blëtz ASBL. Eng Associatioun ronderëm de Schlag, déi opkläert a sech em Betraffener këmmert.E gesonde Liewensstil a vill Bewegung kënne präventiv géint de Schlag hëllefen. Op der sécherer Säit ass een domat awer leider och net. Eng vun den Haaptursaache fir e Schlag kann een ze héije Bluttdrock sinn. Fir de Weltdag vum Hireschlag, kann een deen dowéinst bis de 29. Oktober an all Apdikt zu Lëtzebuerg moosse loossen. Eng Initiativ vun der Blëtz ASBL.All Joer hu ronn 1.500 Leit zu Lëtzebuerg ee Schlag. 400 dovunner stierwe bannent engem Joer un de Suitten. 350 behalen eng schwéier Behënnerung an 650 hu just liicht Beanträchtegungen oder droe keng grave Folgen dovun. Mee Depressiounen oder Demenz kënnen hei spéit Folge sinn.D’Dr. Monique Reiff ass Neurologin am CHL. Si huet dacks mat Hireschlagpatienten ze dinn. Och de Pitt kënnt fir seng Kontroll bei si. Hien huet deemools eng Thrombektomie gemaach kritt. Do drécken se e Kateter duerch de Bluttstau. An zéien de Stopp mat engem Drot eraus. Eng Methode, déi bei 85% vun der Fäll erfollegräich ass.Beim Pitt war just d’Motorik betraff. Seng lénks Säit war gelähmt. Mee no 3 Wochen huet hie schonn dierfen Heem. No 4 Méint Rehabilitatioun konnt hien erëm richteg goen a säin Hobby maachen: Musek.Jonk Leit kréie sech no engem Hireschlag an der Regel méi séier rehabilitéiert. Angscht virun engem neien, vläicht méi schlëmmen Schlag, huet de Pitt net. Leider gëtt vill ze dacks, net séier genuch gehandelt an e Schlag esou vill ze spéit erkannt. Dofir gëllt: Bei all Unzeechen wéi eng Gesiichtshalschent, déi erofhänkt, een Aarm oder e Been dat ee net méi hiewe kann, direkt den 112 ruffen. Fir esou vläicht souguer ee Liewen ze retten.