D’Caritas an aner Organisatioune bidden iwwert d'Wanterméint de Leit, deenen et net esou gutt geet, eng sëllechen Aktivitéiten un.

D'Wanteraktioun huet ugefaangen (03.12.2017) Dat zënter e Freiden a nach bis den 31. Mäerz d'nächst Joer. Eng Initiative wou d‘Sans Abrisen eng waarm Moolzëcht kréien an een Daach iwwert dem Kapp hunn.

Ënnert anerem ass de Kleeschen e Sonndeg am Centre Ulycee passéiert.





D'Sandy Ney vun der Associatioun Inter-Actions



