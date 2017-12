© Anne-Sophie Heck

Deen neie Präsidium vun de Piraten

Do gouf de Sven Clement als President vun der Partei confirméiert.De Vizepresident Camille Liesch gëtt vum Daniel Frères ofgeléist.Neie Generalsekretär gëtt de Marc Goergen.Och nach am Präsidium: Lucie Kunakova, Ben Allard a Starsky Flor (Conseiller vu Péiteng).Nieft dësen Decisioune stoungen och d'Visioune fir d'Chamberwahlen um Programm: e bessert Zesummeliewen, manner Ongläichheeten oder och nach Politik an Digitaliséierung besser verstoen.

Um Kongress zu Bieles goufen haut bei der Piratepartei bis op de Sven Clement, Mandatsträger erneiert. Dëst fir méiglechst staark an Chamberswahlen 2018 ze goen, sou goufen béid Conseilleren Daniel Fréres als Vizepresident an den Marc Goergen als Generalsekretär gewielt. Béid koumen an hiren Gemengen op excellent Resultater an déi Konzepter wäerten elo fir Chamberswahlen ugewannt ginn. Piraten stinn fir eng oppen Gesellschaft, fair, modern an Transparent. Dëst wäert eise Message fir den nächsten Oktober sinn, wou d'Partei sech landeswäit erwaart an Chamber anzezéien.



Als Trésorier gouf den erfuerenen Yvon Dostert gewielt, deen an de vergaangenen Joren als Sekretär an der Partei täteg war, an soumat beschtens weess wei Sektiounen opgestallt sinn.



Um Kongress gouf en neien Präsidium, deen aus den verschiddenen Bezierker besteet, gewielt. Sou well Partei, déi fir een gemeinsamen Wahlbezierk asteet, och schonn mat deem Konzept an déi nächst Wahlen goen. Als weider Memberen vum Präsidium goufen des Weideren d'Lucie Kunakova, den Ben Allard an de Starsky Flor (Conseiller zu Péiteng) gewielt.



Dräi vu véier Spëtzekandidaten fir Chamberwahlen goufen och bekannt ginn, Equipe vun 4, féiert de Sven Clement als nationalen Spëtzekandidat un, gefollegt vum Marc Goergen fir den Süden, den Daniel Fréres fir den Osten an den Norden muss nach hiren Bezierkskongress ofwaarden. Soumat gesäit Partei sech optimal opgestallt, fir en gutt Resultat an den nächsten Chamberswahlen.

Am Wanter wäerten Memberen op verschiddenen Kongresser hiren Wahlprogramm fir Zukunft vun eisem Land wielen, als Basisdemokratesch Partei kennen soumat Memberen wierklech entscheeden, wei de Programm wäert ausgesinn. Ier am spéiden Fréijoer dann, Kandidaten op engem Kongress wäerten gewielt ginn.