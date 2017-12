© RTL Archivbild

Um Stater Geriicht gouf de Football-Nationalspiller Sébastien Thill e Mëttwoch de Moien zu enger Geldstrof vun 800 € veruerteelt. Dobäi kënnt e Fuerverbuet vun eng Kéier zwee Joer, dovun annerhalleft Joer mat Sursis an eng Kéier engem Joer mat Sursis, wouvun dat halleft Joer fest Fuerverbuet net fir de Wee op d'Schaff gëllt.



Am Summer war den 23 Joer ale Kapitän vum Progrès Nidderkuer no engem Derby am Fussball nuets zu Nidderkuer mam Auto ënnerwee, mat ronn 2,5 Promill Alkohol am Blutt. De Sébastien Thill soll fir d'éischt de Spigel vun engem Auto ze pake kritt hunn a war dono mat sengem Gefier an 3 geparkten Autoe gerannt.



D'Vertriederin vum Parquet hat dowéinst eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun am Ganzen 43 Méint gefrot.