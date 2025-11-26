Wéinst "verdächtege Géigestänn" zu Keespelt
Spezialunitéit vun der Police am Asaz, Sécherheetsperimeter gëtt vergréissert
© Domingos Oliveira
An der Meespelter Strooss zu Keespelt leeft den Ament e gréissere Policeasaz, wéinst "verdächtege Géigestänn", déi an engem Haus fonnt goufen.
Wéi d'Police eis op Nofro hi matgedeelt huet, hätt een op Basis vun enger Vermësstemeldung en Haus kontrolléiert, wou een op verdächteg Géigestänn gestouss wier. Fir kee Risk anzegoen, ass d'Spezialunitéit vun der Police op d'Plaz geruff an e Sécherheetsperimeter en place gesat ginn. Den Asaz ass den Ament nach amgaangen, wéini en ofgeschloss ass, wier der Police no schwéier ofzeschätzen. De Sécherheetsperimeter soll nach vergréissert ginn.
Dësen Artikel gëtt am Laf vum Owend aktualiséiert.
