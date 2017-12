Klimawandel, Solidaritéit a Mobilitéit (24.12.2017) D'Chrëschtusprooch 2017 vum Grand-Duc Henri

Dës Nout géif awer och de Wonsch stäerken, eppes dogéint ze ënnerhuelen. Jidderee kéint säin Deel dozou bäidroen. Et bräicht ee just e puer vu senge Gewunnechten ze änneren, esou de Message. Ganz wichteg wär awer och d'Solidaritéit, déi sech fir d'éischt an der Famill géif ofspillen. Duerno am nationale Kader, ma eng europäesch Solidaritéit wier am Gaangen, sech ze entwéckelen. An da géif et eng Solidaritéit tëscht alle Mënschen op der Äerd ginn. Déi Verbonnenheet wier néideg, fir esou global Problematike wéi de Klimawandel ze léisen.

Déi nei Mobilitéit mat zwou neie Garen, dem Funiculaire an dem Tram wär eng bedeitend Etapp an der Geschicht vun den Lëtzebuerger Infrastrukturen. Déi rasant Entwécklung vun eiser Wirtschaft hätt d'Stroossennetz un de Bord vum Kollaps bruecht. Dofir wënscht sech de Staatschef, datt déi nei Offer am ëffentlechen Transport de verdéngte Succès kritt an datt jidder Eenzelnen e Maximum dovu profitéiere kann.

Dem Gros vun de Leit zu Lëtzebuerg géif et gutt goen. Nawell dierft een déi Leit net vergiessen, déi Mount fir Mount Schwieregkeeten hunn, iwwer d'Ronnen ze kommen, esou de Grand-Duc Henri.De Staatschef begréisst, dass déi europäescher Iddi nees neie Wand an de Seegelen hätt. Virun allem an eisen Nopeschlänner hätte vill Leit gefaart, de Populismus géif Iwwerhand huelen. Déi Tendenz wär awer op d'mannst den Ament gestoppt, esou de Grand-Duc nach.

