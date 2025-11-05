Zuele vum Statec
Inflatioun am Oktober liicht zréckgaangen
© RTL Archiv
D'Inflatioun ass de leschte Mount liicht zeréckgaangen, esou de Statec e Mëttwoch. Op ee Joer gekuckt wier d’Hausse vun de Präisser stabel.
De Statec gesäit fir dëst Joer um Enn en Inflatiounstaux vun 2,2% viraus. D’nächst Joer géing den Taux e gutt Stéck erofgoen an zwar op just nach 1,5%.
De Previsiounen no wier déi nächst Indextranche am drëtten Trimester d’nächst Joer an dann ee Joer drop.
