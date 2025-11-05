Méi wéi 100 Immobilienagencë géint Plattform atHome
© Fabio Caiano, FIL
Ënnerschiddlech Präisser fir de selwechte Package a permanent Präishaussen, dat kritiséiere méi wéi 100 Immobilienagencen, déi sech elo zesummegedoen hunn.
Ronn 600 Agente vun ënnerschiddlechen Agencen hu sech mobiliséiert, fir d'éischt via Whatsapp-Noriichten, dunn hu sech ronn 120 Vertrieder vun Immobilienagencen zweemol getraff, fir iwwert déi aktuell Präispolitik vun atHome Group, der Plattform fir Immobilienannoncen, ze diskutéieren. E Sujet, dee scho méi laang bei den eenzelen Agencë fir Frustratioun suergt, ma déi lescht Präishausse hätt d'Faass zum iwwerlafe bruecht. D'Hausse soll bei ronn "30 Prozent" leien an dat op engem Marché, deen iwwer déi lescht zwee Joer schonn zimmlech ugespaant wier.
Kollektiv gouf elo e Bréif opgesat a vu ronn 120 Agencen ënnerschriwwen mat der Fuerderung un atHome Group, déi rezent vum Investmentfong Apax Digital opkaf gouf, méi transparent ze sinn an déi Präisdifferenzen an Augmentatiounen ze erklären. An dësem Bréif huet all Directer respektiv Vertrieder vun der Agence och uginn, wéi een Abonnement si bei der Plattform hunn a wéi vill si dat all Mount kascht.
Dës weidere gouf d'FIL presentéiert, d'Fédération Immobilière du Luxembourg. Iwwert dëse Verband sollen all Immobilienannoncen aus dem Land zentraliséiert ginn. Dat koum net bei jidderengem gutt un. "Et huet een den Androck, dass dir eis den nächsten atHome presentéiere wëllt", huet een Agent op der Reunioun am Oktober kritiséiert. Dat wier awer net de But, sou déi puer Immobilienagenten, déi sech zesumme gedoen hunn, fir d'FIL ze lancéieren.
De Verband wier eng A.s.b.l., also ouni lukrative But a soll d'Agence vum Immobiliëmarché vertrieden. Dat hätt een entscheet, well vill Agente mat der Chambre Immobilière, déi jo eigentlech als Representant vun de Lëtzebuerger Immobilienagencen fungéiert, net zefridde wieren.
D'RTL-Redaktioun huet d'Direktioun vun atHome kontaktéiert. Dës wéilt sech aktuell net dozou äusseren, well een de Bréif nach net kritt hätt. Eng Äntwert vun der Chambre Immobilière steet nach aus.