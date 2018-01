© Jeannot Ries / RTL Télé Lëtzebuerg

Zënter Joerzéngte gëtt et am Fondamental e Manktem u Personal.

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet um Dënschdeg de Moie mat der Gewerkschaft SNE en Accord ënnerschriwwen, deen déi grouss Linne vun der Recrutementspolitik opzeechent.

An Zukunft gëtt een zum Concours zougelooss, wann een net eng Formatioun fir all Cycle huet, dës ka méi spéit via formation continue nogeholl ginn. Et kënnen also elo nees Leit mat just 3 Joer Formatioun de Concours maachen.









Wie 4 Joer gemaach huet ka vun enger Reduktioun vum Stage profitéieren, deen dauert net méi 3 mä just nach 2 Joer.









Et ass den Ament nach keen am drëtte Joer, fir déi déi elo am zweete Joer sinn ass also no dësem Joer Schluss mam Stage.

D'réserve des suppléants soll opgewäert ginn. Well net genuch via de Concours ka rekrutéiert ginn, sollen déi Leit déi feelen, via en anere Wee an den Enseignement era kommen. Leit mat Bachelor-Diplom deen an d'Richtung Educatioun geet, kréien e Kontrakt, maachen eng Formatioun, a ginn dann d'Joer drop zum Concours zougelooss.

Bei der Uni Lëtzebuerg soll iwwerdeems intervenéiert ginn, datt se hir Responsabilitéiten iwwerhëlt fir méi Enseignanten ze forméieren. Bis ewell kënnt zueleméisseg vun der Uni just ee Véierel vun de Léit déi gebraucht géinge ginn.

Et gëtt och e comité d‘accompagnement en Place gesat fir all dës Mesuren ze begleeden.

De Minister Claude Meisch wëll d'Moossname ganz geschwënn duerch de Regierungsrot bréngen an hien hofft, datt fir d'Rentrée am Hierscht alles ëmgesat ass.