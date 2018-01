© AFP Archivbild

"Das Werk von Schreibtischtätern", esou stoung virun enger gudder Woch iwwer engem oppene Bréif un d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch an un de Romain Schneider, Minister fir d'Sécurité Sociale. Gemengt ass hei d'Assurance Dépendance an d'Reform, déi zënter dem 1. Januar a Kraaft ass. De Lieserbréif kritiséiert, dass verschidde Modalitéiten am neie Gesetz sech kloer iwwer d'Rechter vum Mënsch ewechsetzen. En erzielt a beschreift awer och, op ganz perséinlech Manéier eng Liewenssituatioun, déi duerch déi bürokratesch Reform vun der Fleegeversécherung e gudde Krack méi schwiereg ginn ass.



D'Monique Kater iwwert eng Fra, déi sech mat 76 Joer net alles gefale léist.





Reform Fleegerversécherung,d'Anne Fixmer wiert sech/M. Kater



"Meng spontan Reaktioun war Neen, op de Radio ginn ech net!", ma wéi du Leit si ugeruff hätten, fir ze soen, dass si Recht hätt sech ze wieren an, dass si hinne géif aus dem Häerz schwätzen, hätt si hir Meenung geännert. D'Anne Fixmer erzielt ganz calme a riicht eraus, wat si dovun hält, dass d'Assurance Dépendance elo net méi dofir opkënnt, wann ee mat hir zesummen akafen oder op d'Bank geet. Nodeems si de Bréif kritt hätt, huet si fir d'éischt de Kapp gerëselt an driwwer gelaacht. Ma duerno gouf si rosen an huet sech d'Fro gestallt, wisou si 40 Stonnen d'Woch misst an e Foyer goen an dat just fir déi 2 Stonnen, wou si akafe muss.Dat eent hätt dach mat deem aneren iwwerhaapt näischt ze dinn. Hei géif iwwer si an hiert Liewe bestëmmt. "Do decidéiert een, dee mech guer net kennt, einfach esou", iergert sech d'Anne Fixmer. Si fillt sech an engem Foyer net richteg: Si wier nach richteg am Kapp a kéint just net goen.Doheem géif si nach gutt eens, eleng, mä dobausse wier et ebe komplizéiert, de Réck packt et net méi. Siwe Joer kritt si elo schonn am Stot eng Hand mat ugepaakt, do konnt een 3 Stonnen an der Woch eraus, mat Begleedung. Op eemol waren et der nach 2, also Äddi Spadséiere goen. An 2 Stonne wier ze knapps, fir an e Supermarché, mä grad hei bräicht si Hëllef. Am Buttek kënnt si net un d'Saachen, a wa keen do ass fir ze hëllefen, misst si fir all Produit aus dem Rollstull klammen.D'Anne Fixmer wëll matgoen an de Buttek an och selwer kucken, wat si keeft, liese wat um Pak steet, ob am Kichelchen zum Beispill näischt dran ass, op dat si allergesch reagéiert. Dat neit Gesetz tässelt ëm a kierzt nach eng Kéier. Et ass eng hallef Stonn bäigesat ginn an der Zäit vum Menage an, an där hallwer Stonn solle se akafe goen. Ma an enger hallwer Stonn komme se mol net dohinner, wann e bëssen Trafic ass. Zousätzlech misst d'Anne Fixmer hinnen nach eng Lëscht matginn, mat de Saachen, déi si net däerf iessen.U sech geet et der Anne Fixmer drëm, selwer iwwer sech ze decidéieren, d'Wiel ze hunn, wéi se sech an hiert Liewen organiséiert. Mat 76 ka si sech nach hëllefen, selwer denken, a virun allem Nee soen. An dee Nee widderhuelen, wa néideg.Wa keng Äntwert kéim, geet si nach emol un d'Presse domat, datt déi Häerschaften et net fir néideg fonnt hunn, z'äntweren. A wann eng Äntwert kënnt, kuckt si fir d'éischt wat drasteet. Si sollen eng Méiglechkeet virschloen, wat si amplaz kënne maachen.D'Gesondheetsministesch huet hir ewell geäntwert an op de Minister Schneider verwisen. Deen äntwert en Dënschdeg op a no enger Pressekonferenz. Mä geäntwert hunn och aner Leit, Leit, déi nom Temoignage vum Anne Fixmer Courage kruten an elo och haart soen, wéi et hinne geet, mat där neier Assurance Dépendance.