Zënter dem Ufank vum Joer ass d’Reform vun der Fleegeversécherung elo a Kraaft. Fir vill Opreegung an Diskussiounen hate jo notamment déi sougenannt courses-sorties gesuergt. Et war net kloer, ob et dës elo nach géing ginn, oder net.



E Méindeg de Moien huet de Sozialminister an der zoustänneger Chamberkommissioun gesot, datt dës definitiv bäibehale ginn an datt nogebessert gëtt.





Chamberkommissioun Assurance dépendance - Pit Everling



De Sozialminister Romain Schneider hat sech net erwaart, datt dee Punkt fir sou vill Diskussioune géing suergen. Et wier e klengen Deel vun der Fleegeversécherung gewiescht, an de Minister huet gemengt et wier eng Saach, déi een no an no de Leit kéint erklären, wéi et wier ouni doranner eppes ze änneren. Do gouf wuel am Virfeld net genuch matenee geschwat, gëtt de Romain Schneider zou. Dat hätt een elo gemaach an et géif een et elo ëmsetzen.



An zwar individuell, um Terrain géingen d’Prestatairen dës Offer och elo nees ubidden.



En Dënschdeg gesinn d’Sozialpartner sech fir dat Ganzt ze präziséieren. Wéi genee dat gemaach gëtt, dat steet nach net fest.

De Romain Schneider ass éischter der Meenung, dass et reglementar muss preziséiert ginn, well et am Fong d'selwecht wier, wéi virdrun... et wier just eng Konversioun vu Stonnen. Wann awer erauskéim, dass et een Doute bei der base légale géif ginn, da kéint een natierlech och eng gesetzlech Ännerung maachen.



De Support ass queesch duerch d’Faarwe grouss. De Problem wier geléist, d’Thema courses-sorties wier vum Dësch, seet zum Beispill d’Josée Lorsché vun „Déi Gréng“.



Ähnlech Téin héiert ee vun der CSV. Fir allen Interpretatiounsdivergenzen aus dem Wee ze goen, wier et awer besser fir d’Gesetz ze änneren, mengt déi gréisst Oppositiounsfraktioun.