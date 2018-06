Um Sonndeg de Moie gëtt an der Stad en éischt Monument zu Lëtzebuerg ageweit, fir d'Affer vun der Shoah ze éieren.

© Luc Marteling

Dat a Presenz vun der groussherzoglecher Koppel, vum Chamberpresident Mars Di Bartolomeo, vum Premier Xavier Bettel, vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, vum President vum Consistoire Albert Aflalo, vum Grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, a vum President vum Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Moyse.



D'Monument gouf vum franséisch-israelesche Sculpteur Shelomo Selinger realiséiert, dee selwer d'Konzentratiounslager während dem Zweete Weltkrich iwwerlieft huet, a steet um Boulevard Roosevelt do, wou déi éischt Synagoge zu Lëtzebuerg war.



D'Regierung huet fir d'Ausschaffe vum Monument enk mam Consistoire an awer och der Stad Lëtzebuerg zesummegeschafft.



D'Monument soll un déi 658 jiddesch Fraen, Männer a Kanner erënneren, déi vun der Stater Gare tëscht dem 16. Oktober 1941 an dem 17. Juni 1943 deportéiert goufen.