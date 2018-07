© RTL Grafik

Der rezenter Sonndesfro vun RTL a Lëtzebuerger Wort no géifen Déi Lenk an d’ADR jo gestäerkt aus de Walen ervirgoen.



Déi Lenk kriten ee Sëtz am Süde bäi, kéimen op 3 Vertrieder, d'ADR kritt hire Sëtz am Osten zréck a kritt een am Zentrum bäi, domadder nees Fraktiounsstäerkt. Domadder géife si der LSAP an der DP Stëmmen ewechhuelen.

Wei ass dësen Trend ze erklären, wou situéiere béid Parteie sech, wéi jugéiere si déi 5 Joer Regierungsaarbecht blo-rout-gréng, wat sinn hir Ziler fir de 14. Oktober a mat wéi engen Argumenter wëlle si d'Wieler iwwerzeegen?

Doriwwer diskutéieren den Owend am RTL-Interview de Marc Baum vun déi Lénk an de Gast Gibéryen vun der ADR.

De Wuesstem, d'Lëtzebuerger Sprooch, Pensiounen, Aarmutsrisiko a Logement sinn dobäi Themen, déi ugeschwat ginn an natierlech och wéi eng Regierungskoalitioun déi zwee Deputéiert fir d'Zukunft gesinn.