"Eng Sozialwunneng fir e Lëtzebuerger Resident, eng fir e Refugié." Mat dëser Formel wëll d'LSAP dem Sozialnäid entgéintwierken. E Modell, deen d'LSAP schonn zu Dikrech applizéiert huet, esou den LSAP-President, Deputéierten an Dikrecher Buergermeeschter, Claude Haagen. E Modell, vun deem hien eng positiv Erfarung zeréckbehält. Dëse Modell géing dem Sozialnäid entgéintwierken, d'Mixitéit favoriséieren a wier net ze ëmständlech fir d'Gemengen, déi d'Wunnenge kënne weider verlounen.Der Diskussioun, wéi een déi Leit ënnerbréngt, déi de Statut vu Refugiéen unerkannt kruten, kéint een déi nächst Joren net ëmgoen. Obwuel d'LSAP sech bewosst ass, dass et Gemenge ginn, wou et Widderstand géint den Accueil vu Refugiéë ka ginn, hält se un der Gemengenautonomie fest an ass géint e Gesetz. De Claude Haagen huet amplaz zur Solidaritéit tëschent de Gemengen opgeruff.