Et ass eng Première. Als éischt Land vun der Welt féiert Lëtzebuerg de gratis ëffentlechen Transport an. Op enger Pressekonferenz um 11 Auer de Moien ginn et vum Minister fir Mobilitéit, François Bausch, Detailer iwwert d'Konzept, dat deelweis och kritesch gesi gëtt.



Haut soll och de konkreten Datum bekannt gemaach ginn, wéini de gratis ëffentlechen Transport Realitéit gëtt. Bis ewell ass just gewosst, dass dat am éischten Trimester 2020 soll de Fall sinn.