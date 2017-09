© RTL Télé Lëtzebuerg

En Donneschdeg de Mëtteg hunn de Christophe Goossens, CEO RTL Lëtzebuerg, den André Hoffmann, President vum COSL, an den Daniel Dax, Secrétaire Général vum COSL, d'Partenariat tëscht RTL Lëtzebuerg an dem Lëtzebuerger Olympesche Comité ëm 4 weider Joer verlängert.Donieft huet RTL Lëtzebuerg sech d'Rechter fir Tëlee, Radio an Internet vun den Olympesche Spiller 2020 zu Tokio geséchert. Déi verschidde Medien hunn domadder d'Méiglechkeet déi Lëtzebuerger Sportler an hir sportlech Leeschtungen a Bild an Toun ze suivéieren.RTL Luxembourg obtient les droits Télé, Radio et Internet pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et renouvelle son engagement avec le Comité Olympique et Sportif LuxembourgeoisRTL Luxembourg vient de sécuriser les droits de diffusion Télé, Radio et Internet pour les Jeux Olympiques d’été de 2020 qui se dérouleront à Tokyo. Les différents médias de RTL Luxembourg auront ainsi la possibilité de suivre notamment les performances des athlètes luxembourgeois.De plus, le 21 septembre 2017, RTL Luxembourg et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) ont signé, dans les locaux du siège de RTL Luxembourg, la prolongation de leur partenariat pour les quatre prochaines années.Le contrat a été signé par Monsieur Christophe Goossens, CEO RTL Luxembourg, ainsi que par Monsieur André Hoffmann, Président du COSL, et Monsieur Daniel Dax, Secrétaire Général du COSL.« C’est tout naturellement que nous avons tenu à prolonger notre soutien au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois et à réaffirmer notre engagement dans le tissu socio-économique luxembourgeois, et notamment dans la vie sportive du pays », commente Christophe Goossens.André Hoffmann, ajoute de son côté : « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire fidèle tel que RTL Luxembourg. Ce soutien est essentiel pour continuer à développer et promouvoir le sport et les sportifs luxembourgeois au Luxembourg, mais également au-delà de nos frontières. »Partenaire du COSL de longue date, RTL Luxembourg soutient activement le sport grand-ducal. Cet engagement s’inscrit dans la politique du groupe de médias luxembourgeois en matière de mécénat sportif et culturel, et témoigne de son enracinement local et de l’importance qu’il attache aux relations durables.Le COSL est l’organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l’ensemble des fédérations sportives du pays. Le COSL est notamment en charge de la sélection des athlètes luxembourgeois appelés à représenter le pays aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver, ainsi qu’aux Jeux des Petits États d’Europe.RTL Luxembourg est l’entité qui regroupe activités audiovisuelles et New Media de la marque RTL au Grand-Duché, notamment au travers de la chaîne RTL Télé Lëtzebuerg (seule chaîne généraliste en langue luxembourgeoise), de la station RTL Radio Lëtzebuerg (média n°1 au Luxembourg) ou du site RTL.lu (média luxembourgeois leader sur Internet). Les médias RTL (Radio, TV, Web) occupent les trois premières places parmi l’ensemble des médias luxembourgeois en termes de couverture hebdomadaire ce qui fait de RTL Luxembourg le principal groupe de média du pays. RTL Luxembourg fait partie de RTL Group, leader européen dans la diffusion, le contenu et le numérique.