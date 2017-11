Portrait vum Matthieu Osch (16.11.2017) De Matthieu Osch konnt sech bis ewell als eenzege Lëtzebuerger fir d'Oympesch Wanterspiller 2018 qualifizéieren. RTL Télé huet hien zu Saalfelden besicht.

Den Dag vum Matthieu Osch fänkt moies um 8.15 Auer un. Do steet déi éischt Mise en train um Programm. Ier et dann op de Bierg geet, gëtt nach emol mam Trainer gekuckt, wat et ze verbessere gëllt.Ma am Ufank vun der Saison muss dem Matthieu Osch säin Trainingsgrupp dem Schnéi entgéint fueren. Eng 50 Minutten Trajet bis op d'Kitzsteinhorn, do wou nach um Schnéi vum leschte Wanter gefuer gëtt. De Schnéi gëtt hei iwwert de Summer an den Hierscht mat Hëllef vu Stiroporsplacke konservéiert, fir en da fir déi nei Saison nees auszepaken.De Matthieu Osch trainéiert am Grupp FIS 2, deen eng 10 Leefer regruppéiert. D'Course gi vun deene Responsabelen aus dem Schigymnasium festgeluecht, an deen 18 Joer alen Athlet aus dem COSL-Promotiounskader gëtt da vun der Federatioun ugemellt.An de leschte Méint huet de Lëtzebuerger zu Saalfelden am Internet grouss Progrèse gemaach. D'Belounung war, dass de Maathieu Osch an 3 Méint d'Kritäre vum COSL fir d'Wanterspiller 2018 a Südkorea zweemol ënnerbueden huet. Ob hien um Enn däerf deelhuelen, weess hien nach net. Den Ok vum COSL feelt nämlech nach.