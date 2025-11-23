Preparatiounen op déi nächst zwee Lännermatcher
D'Selektioun vun den FLBB-Häre bereet sech op d'Partië géint Irland an Aserbaidschan vir.
Zanter e leschte Mëttwoch 19.November preparéiert sech eis Basketballnationalekipp op hir zwee Lännermatcher. Trainéiert gëtt souwuel an der Coque, ewéi och um INS.
Eis Härenekipp besteet aus erfuerenen a jonke Spiller. Si ergänzen sech. E Méindeg kommen dann nach déi Spiller dobäi, déi am Ausland engagéiert sinn.
En Donneschdeg 27.November spillt eis Ekipp heiheem géint Irland. E Sonndeg 30.November spillt d'FLBB-Selektioun dann zu Baku géint den Aserbaidschan. Eng éischter onbekannten Ekipp fir eis Baskethären.
Den Nationaltrainer Ken Diederich war am REBOUND zu Gaascht:
© Christophe Hochard - rtl.lu