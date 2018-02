Mathhieu Osch ass bereet fir seng 1. Olympiad (05.02.2018) Nächste Freideg ginn zu Pyeongchang a Südkorea di 23. olympesch Wanterspiller lancéiert.

Wéi de Marc Girardelli 1994 zu Lillehammer als leschten alpinne Schileefer op olympesche Wanterspiller fir Lëtzebuerg un den Depart gaangen ass, war de Matthieu Osch nach guer net op der Welt. 24 Joer méi spéit vertrëtt hien dann elo zu Pyeonchang déi Lëtzebuerger Faarwen an den alpinnen Disziplinnen. Den 18. Februar gehäit sech deen 18 Joer ale Flaachlänner eng éischte Kéier am Yongpyong Ski Resort de Bierg erof. Bis dohinner huet dee fréiere Student aus dem Sportlycée nach e bëssi Zäit, fir sech op déi 1. Manche vum olympesche Riseslalom ze preparéieren.Zanter September 2016 kombinéiert de Matthieu Osch am Schi-Gymnasium zu Saalfelden an Éisträich Studien a sportlech Karriär. E Modell vun enger dualer Karriär, wéi se hei zu Lëtzebuerger och elo méi staark gefërdert gëtt. An dat haaptberufflech vun engem fréieren Olympionik,de Laurent Carnol, dee weess vu wat e schwätzt. Op europäeschem Niveau Synergien notzen an ausbauen, fir och d'Konkurrenzdenken op en absolute Minimum ze reduzéieren.Am Oktober 2017 hat de Matthieu Osch d'Kritäre vum COSL fir eng olympesch Participatioun realiséiert, krut allerdéngs eréischt den 10. Januar den olympesche Feu Vert vum Lëtzebuerger Comité Olympique. D'Preparatioun war deemno net optimal, esou de Matthieu Osch.Hien ass prett op seng éischt olympesch Erausfuerderung. Den 18. Februar am Riseslalom, respektiv 4 Deeg méi spéit am Slalom.