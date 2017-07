Exklusiivt Material vu Geheimdéngschtaffär (05.07.2017) Wat hu sech den André Kemmer an den Loris Mariotto den 26.1.2007 ze zielen?

A fir et direkt ze soen: et ass e ganz koppegt Gespréich. Deen een, den André Kemmer, wëll onbedéngt wëssen an héieren, ob de Grand-Duc an de Premier wierklech op där CD drop sinn an deen aneren, de Loris Mariotto, schwätzt a a schwätzt ouni wierklech dat entscheedend zouzegestoen, wëll soen: den André Kemmer kritt näischt ze héieren.

Ofgesinn dovunner mierkt een, datt déi zwee sech zanter éiweg kennen. De Mariotto nennt de Kemmer permanent Décken, ass hektesch, versicht ofzelenken, schwätzt duercherneen an den André Kemmer versicht, Drock ze maachen an iergendeppes méi Präzises gewuer ze ginn.

Gewuer gëtt hien – dem Loris Mariotto senge Wierder no – dëst: wou dat kryptéiert Gespréich wuel opgeholl ginn ass:



"entweder am Ministère oder am Palais, ech gleewen, ech huelen éischter un, dat et am Palais war wéi am Ministère, ne."

De Loris Mariotto seet, vun den zwee Leit, déi him d'CD bruecht hätten, fir se ze dechiffréieren, vun deenen géif ee Feltes oder Fettes heeschen an am Service des Grand-Ducs schaffen. A vue datt de SREL d'CD net opmaache konnt, respektiv gemengt huet, et wier guer näischt drop, kommen - vun eis hei nogeschwat - dës Informatiounen:

"déi CD ass beschriwwen, bis zum leschte Bit, doduercher gesäis de net dat se beschriwwen ass. (…) Also et ass Aarbecht, ech soen der et! Ech hunn de Programm souwisou och net méi hei, hä, ech kann se net méi ent...,hmhm, ech kann se net méi entschlësselen, hä (…) wann s de dat doten engem Spezialist gëss, wann s de dat doten engem gëss, dee wierklech weess mat Krypto virzegoen, eh ben,

... also kritt den André Kemmer technesch Tuyauen, wéi een d'CD opmaache kéint, vläicht, eventuell:

"eng Kryptéierung geet ni Windows, vergiess Windows, ok? (…) eng Kryptéierung ass ëmmer opgebaut ginn op e Maschinecode, ëmmer"

An dës Verschlësselung, dës Kryptéierung - Krypto - wier computertechnesch ural, kéim aus dem fréiere Jugoslawien, en eelere couragéierte Programmeur, deen nach déi al Programméier-Sprooche kann, dee misst sech dermat beschäftegen. Bien entendu: de Loris Mariotto ass dermat eens ginn: hie weess, wat drop ass.

"ech hunn der gesot, wat do drop ass, wat ech héieren hunn"

An dat spëtzt sech ferm zou, wann hie säin ale Frënd Kemmer warnt:

"dat ass ganz geféierlech , gleef mer (…)"

"de Contenu ass geféierlech (…)"

"4, 5 mol oder 6 mol hunn ech se héieren oder gelauschtert, ne, an all Kéiers, wann s de se héiers, da fiert der all Kéiers e Plomp aus dem Zant, ne"

De Loris Mariotto behaapt dann och, hien hätt där sechs Stéck, dat heescht sechs Kopien vun der CD, déi hien selwer chiffréiert hätt an easy dechiffréiere kéint.



"Dat ass meng Garantie! Du wäerts jo net mengen, ech géif mech einfach esou mam plakegen Aasch dohinner stellen, Änder?"

Den André Kemmer gëtt also villes gewuer, mä um wichtegste Punkt kënnt hien net weider: hien héiert näischt vun deem, wat op der CD drop ass an och wann hie biedelt oder wann hien Drock mécht, 10 Sekonnen oder 30 Sekonnen oder eng Minutt ze héieren ze kréien, fir sécher ze sinn, datt de Premier an de Grand-Duc iwwerhaapt op der CD drop sinn – all Kéiers kritt hien e Kuerf an ëmmer erëm den Tuyau, déi kryptéiert CD un ee weiderzeginn, deen eppes dervu versteet. An domat:

"Schéine Weekend"