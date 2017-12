"Frisbee"-Affär am Daily Mail: Rep. Nico Graf



De mediale Krich géint de Jean-Claude Juncker – mat dem Ëmwee iwwer britesch Zeitungen – geet weider. An der Daily Mail stoungen zwee béis grouss Artikelen, déi sech mam Bréisseler Kommissiounspresident beschäftegen, dat alles um Hannergrond vum SREL-Skandal a matzen an de Brexit-Verhandlungen.

Hei treffe sech zwou Stoussrichtungen. Et gëtt Leit hei zu Lëtzebuerg, déi kämpfen ëm hire Ruff, vläicht och ëm hir Zukunft an duerfir kämpfe si elo géint de fréiere Premier. Déi fréier Geheimdéngschtleit Mille, Schneider a Kemmer wëllen net déi sinn, déi eleng bezuelen oder iwwerhaapt bezuele fir dat, wat an der komplexer Frisbee-Affär gestiicht ginn ass. An datt grad elo de Frisbee-Prozess ajournéiert ginn ass, kënnt da grad giedlech fir d'Verbindung ze maache mat de Brexit-Verhandlungen - wou jo e ganz haarde Match am Gaang ass tëschent der EU an de Briten, tëschent der Bréisseler Kommissioun an der Regierung May.Dat ass de Kader.An doranner kämpft elo eng Zeitung mat, wou een zéckt, se Zeitung ze nennen. Et ass den Tabloid, dat extreemt Boulevard-Blat Daily Mail, wat hei elo matspillt, et ass, platt gesot, e Krätzblat, awer eben dat mam zweetgréissten Tirage do iwwer.A wat elo trotzdeem opfält bei den Artikele vun en Donneschdeg, dat ass, datt ze soen näischt wierklech falsch dran ass. Déi komplizéiert Mariotto-Kemmer-Mille-Juncker-Geschicht mat der Spionage-Auer ass korrekt presentéiert. Den Artikel baséiert evidenterweis op Informatiounen, déi vu Lëtzebuerg kommen an e leeft drop eraus, datt de fréiere Premier Juncker – oder villméi seng fréier Mataarbechter – elo juristesch Problemer kréichen, well eng verfälschten Ofschrëft vum Spionageauere-Gespréich an Ëmlaf bruecht gi wier.An eben dat kéint seng Influenz op d'Brexit-Verhandlungen hunn ...Last night MPs expressed concern the scandal could disrupt the Brexit negociations.Deputéierten hätte gesot, dat alles kéint d'Brexit-Verhandlunge sprengen. An et ginn zwee konservativ Briten zitéiert, déi sech Suerge maachen ëm déi Verhandlungen.Krätzeg gëtt d'Daily Mail dann do, wou et ëm den angebleche Liewenswandel vum Jean-Claude Juncker geet. Passons. Mä si kombinéiere Liewenswandel, SREL-Skandal a Lëtzebuerger-Steierpolitik:Given this history, along with his fervent pro-Europe outlook, his elevation to the presidency of the European Commission in 2014 – for which he earns £270,000 a year, plus allowances – took place in the face of fierce public opposition from Britain. Others were more discreetly doubtful of his abilities and suitability.De Kommissiounspresident géif 270.000 Pond d'Joer verdéngen, hie wier géint britesch Oppositioun op Bréissel komm an et wier – méi diskret – u senge Capacitéite gezweiwelt ginn.As for this latest emerging embarrassment, there will be little sympathy for Juncker in London, where his spikiness and sarcasm has won few friends on either side of the Brexit divide.Déi rezent Problemer géifen zu London net vill Sympathie fir de Juncker provozéieren; wéinst senger verbaler Pickegkeet a sengem Sarkasmus hätt hien op béide Säite vum Brexit-Lager net vill Frënn.Wat hu mer hei also? Ganz einfach: Eng Koalitioun vu Juncker-Géigner, déi eng Offensiv géint dee gestart huet.