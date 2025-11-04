Jean-Jacques Schonckert, President vu "Mäi Wëllen, mäi Wee"
En Dënschdeg de Moien ass d'Stierfhëllef Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
An der Woch no Allerhëllegen ass de President vu "Mäi Wëllen, mäi Wee" eisen Invité vun der Redaktioun. D’Associatioun setzt sech a fir d'Recht an Dignitéit ze stierwen.
Firwat gëtt hei am Land sou wéineg vun der Stierfhëllef profitéiert? Wéi vill Leit ginn dofir nach an d’Schwäiz? A wéi kann ee sech punkto Dokumenter op säin eegenen Doud preparéieren?
Dat froe mer en Dënschdeg de Moien den Jean-Jacques Schonckert. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun, direkt no den Noriichten um 8 Auer.
