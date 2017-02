© SISCP

Op der Plaz konnte se feststellen, dass et do an engem Appartementshaus an der Kiche vun enger Wunneng gebrannt huet.

D'Pompjeeë vum SISCP kruten d'Feier séier ënner Kontroll, mä aner Wunnengen hu misste wéinst dem Damp evakuéiert ginn.

Et gouf kee blesséiert.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Péiteng mat 28 Mann a 6 Ween. Donieft waren och d'Pompjeeë vu Suessem/Déifferdeng, 2 Ambulanzen an d'Police present.