Preparatioune fir de Fatima-Cortège zu Wolz (24.05.2017) Um Donneschdeg ass erëm Christi Himmelfaart. Op ville Plaze sinn dowéinst Prëssessiounen.

Onkommentéiert Bildmaterial.

Och zu Wolz, wou sech all Joer méi wéi 20.000 Leit afannen, fir bei d'Denkmal vun der Muttergottes vu Fatima ze pilgeren. Dëst ass op der Héicht vun der Stad Wolz. Déi meescht Pilger si Gleeweger aus der Portugisescher Communautéit.



Dëst Joer gëtt et awer e speziellen Highlight. Dat huet zwee Grënn. Dëst Joer ass de 50. Anniversaire vun der Prëssessioun zu Wolz. Donieft ass et och den 100. Joresdag vun der Erscheinung vun der Muttergottes zu Fatima (a Portugal). Dat Besonneschst un der Prëssessioun dëst Joer ass dowéinst, dass eng original Replik vun der Fatima Statu op Lëtzebuerg kënnt. Am Ganze ginn et der just 13, déi an der ganzer Welt ënnerwee sinn.

D'Statu ass e Méindeg mam Fliger aus Portugal hei ukomm an op den Cents an d'Kierch gefouert ginn, wou se prett gemaach ginn ass, fir den Depart op Klierf, en Dënschdeg de Moien.