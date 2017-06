"Liewen an enger Scouts Stad", dat ass den Haapt-Ophänkert vum GoUrban, engem internationale Scouts-Camp, deen am Juli hei zu Lëtzebuerg ass.

© Claudia Kollwelter

Méi genee op 25 Hektar Terrain nieft der neier RTL City. Iwwer 4.000 Participanten tëscht 6 an 23 Joer gi sech während den 11 Deeg um Camp erwaart. Eng 30 verschidden Nationalitéiten wäerte sech treffen, dorënner Jonker aus zum Beispill dem Senegal, Haiti oder Bosnien.







Um Dënschdeg hunn d'Lëtzebuerger Guiden a Scouten zesumme mat der Stad Lëtzebuerg de Programm virgestallt an erkläert, wat alles un Aarbecht hannert esou engem Camp stécht. Déi gréng Schäffen aus der Stad, Viviane Loschetter, huet vun engem klengen neie Quartier geschwat, deen am Juli hei entsteet.





D'Viviane Loschetter



D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten sëtzen bei hirem variéierte Programm fir déi Jonk op d'Nohaltegkeet, Oppenheet a Participatioun. Nieft enge ronn 250 Aktivitéiten, engem Supermarché oder e Recyclage, wäert op de Felder um Kierchbierg och e Bauerenhaff opgebaut ginn, wou d'Kanner sech dann ëm d'Déiere këmmere sollen.