De Bilal Mokono stoung géint 21.15 Auer, beim Gate D vum Stade de France, wéi sech ee vun de Selbstmordattentäter an d'Luucht gesprengt huet.

Zéng Joer méi spéit erkennt säi Gehier seng Been net méi.

"On se rapproche chaque fois de cette échéance, et elle est toujours très compliquée, très pénible, parce qu'elle nous hante tout le temps. C'est très difficile, sur un plan psychologique, mais aussi sur un plan somatique."

10 Joer no den Attentater vu Paräis / Reportage Dany Rasqué

Beim Stade de France, wou de Frëndschaftslännermatch tëscht Frankräich an Däitschland gespillt gouf, hu sech deen Owend dräi Terroristen an d'Luucht gesprengt. D'Sécherheetspersonal vum Stadion huet Schlëmmeres verhënnert, well d’Terroristen net an de Stadion erakoumen.

Séier ginn d’Autoritéite sech es bewosst, wat sech op deem Freidegowend, baussent dem Stadion ofspillt. "Une seule explosion, ça peut être un accident. Deux explosions en dix minutes, non, ce n'est pas possible. C'est forcément un attentat", sou de Christophe Molmy, deemools Chef vun der Brigade Recherche et Intervention BRI.

E puer Minutte méi spéit. Am Zentrum vu Paräis

Tëscht Nation a Gare de l’Est huelen dräi Terroristen d'Terrassen an d'Viséier. 39 Mënsche stierwen. 32 Persoune gi schwéier blesséiert. D’Anne Hidalgo, Buergermeeschtesch vu Parais, um Owend vun den Attentater: "Le bilan est très, très lourd, très, très lourd. Des sites qui ont été frappés, ce sont des sites où les Parisiens aiment sortir, où la jeunesse de Paris aime aller les week ends, le soir.Donc on a voulu sans doute toucher, atteindre aussi cette liberté et cette jeunesse."

De Massaker am Bataclan

21.45 Auer. En drëtte Grupp un Islamiste stiermt an de Bataclan, wou grad d’US-amerikanesch Band "Eagles of Death metal" optrëtt.

"Moi, le 13 novembre 2015, je fais un truc que j'ai fait plein de fois, je vais à un concert d'un groupe que je connais, dans une salle que je connais, il fait beau, j'ai trois autres concerts dans la même salle de prévu, les trois soirs d'après, la vie est belle. Ca peut être la meilleure soirée de novembre de ma vie, et c'est la pire. Moi je me mets dans la fausse, parce que c'est là que le son est bon, et puis à un moment, une espèce de pétarade, je me demande si c'est les enceintes qui craquent, et puis en fait en enlevant mes boules quies, j'entends des bruits de tir. Et je comprends tout de suite que ça doit être une attaque terroriste", erënnert sech den Arthur Dénouveaux.

90 Mënschen iwwerliewen d'Gemetzels am Concertssall net. Ënnert hinnen och de Matthieu Giroud. Seng Fra, Aurélie Silvestre, iwwer d'Zäit duerno: "J'élève seul deux enfants, dont le père a été assassiné. Ma petite fille qui est là, ne le connaîtra jamais puisqu'il est mort quand j'étais enceinte d'elle. Donc voilà, c'est dans les circonstances qui sont les miennes, je vais bien, mais c'est pas si simple quoi."

"La guerre en plein Paris"

Och de Christophe Molmy huet bis haut net vergiess, wat en deen 13. November erlieft huet: "Le 13. novembre, le poids des morts est trop lourd. Donc on n'a pas le même sentiment. Et je pense que oui, ça nous a changé. Même si on ne le perçoit pas de manière consciente, il y a nécessairement des choses qui nous poursuivent."



Den 13. November 2015 rappt eng franco-belsch Band vun Terroristen, déi sech den Islamiste vun Daech bekennen, 130 Mënschen aus dem Liewen. 413 Leit ginn zum Deel ganz uerg blesséiert. An de Joren duerno, huele sech dräi Persounen, déi d’Attentater iwwerlieft hunn, d'Liewen. Aacht Attacke bannent enger Nuecht. 10 Méint vun den Attentater op d’satiresch Wochenzeitung Charlie Hebdo an op d'Epicerie Hyper Cacher. Och zu Paräis.