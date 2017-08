Interview mam Yves Piron (21.08.2017) Am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg war den Direkter vum Olai Invité um Plateau.

Weider Flüchtlingen opgeholl (21.08.2017) Am Flüchtlingsfoyer an der Millebaach goufen déi 8 Familljen, 5 celibataire Männer an 1 Koppel, déi aus Syrien geflücht sinn, ënnerbruecht.

Am Mäerz 2016 gouf tëscht der Europäescher Union an der Tierkei e Flüchtlingsdeal ausgehandelt. Am Kader vun dësem Relokalisatiouns-Accord goufen elo weider 43 syresch Refugiéen zu Lëtzebuerg opgeholl. Enn leschter Woch sinn déi 20 Erwuessener an 23 Kanner am Grand-Duché ukomm. Zanter hirer Arrivée gi si ënner anerem vum LISKO, dem Lëtzebuerger Integratiouns- a Sozialkohäsiouns-Zenter, betreit.