Neie Foyer fir Autisten zu Rammerech opgaangen (28.09.2017) 24 Persoune mat Autismus kënnen hei wunnen a schaffen.

A Präsenz vun der Grande-Duchesse Maria Teresa gouf en Donneschdeg de Mëtteg deen neie Foyer ageweit. 2010 huet de Projet vum Familljeministère gréng Luucht kritt. D'Käschte ginn zu 30 Prozent vum Ministère gedroen. De Gesamtkäschtepunkt beleeft sech op ronn 5 Milliounen Euro. 24 Leit kënnen am neie Foyer wunnen a schaffen.De Personalschlëssel beleeft sech op eng 15 Leit. Dëst sinn an éischter Linn Educateuren, doniewent schaffen nach ënnert anerem Psychologen an Ergothérapeuten zu Rammerech.