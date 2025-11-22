CNFL
Solidaritéitsmarsch an der Stad am Kader vun der Orange Week
En Donneschden gouf d'Orange Week lancéiert, eng international Campagne géint Gewalt géint Fraen. An deem Kontext war um Samschdeg e Solidaritéitsmarsch.
Net vu Muttwëll, well zu Lëtzebuerg hëlt d'Gewalt géint Frae weider zou a gëtt méi uerg. Zejoert ass d'Police 3 mol den Dag wéinst Gewalt am Stot geruff ginn. An déi ganz grouss Majoritéit vun den Affer sinn effektiv Fraen.
CNFL Solidaritéitsmarsch am Kader vun der Orange Week (22.11.25)
Nieft dem Marsch dëse Samschdeg huet den Nationale Fraerot nach weider Manifestatiounen am Kader vun der Orange Week geplangt. Detailer fënnt een um cnfl.lu.
