Vu Schnéi iwwer Glëtz bis Schnéireen a Reen ass alles dobäi
© RTL-Archiv
Den aktuelle Wiederprevisiounen no muss een e Sonndeg am Nomëtteg uecht dinn, wann een dobaussen ënnerwee ass.
Bei Temperaturen ëm de Gefréierpunkt wäert am Nomëtteg vun der Belsch erfort Schnéi a Reen an d'Land erakommen. Den aktuelle Previsiounen no dierft et géint 14 Auer lassgoe mat den éischte Schnéi-, respektiv Reeschaueren.
Wéi een um Wiederradar vu Kachelmannwetter gesäit, ass e Sonndeg am Nomëtteg vun allem mat dobäi. Wou genee et wäert schneien, a wou Glëtz kann erofkommen, ass aktuell schwéier virauszegesinn. De Radar gëtt stänneg aktualiséiert an Dir kënnt hei ënnen am Artikel stänneg am Aen behalen. / © Kachelmannwetter.com
Dat ganzt dierft da 4 bis 5 Stonnen unhalen. Well d'Temperaturen ëm de Gefréierpunkt leien, kann de Reen och als Glëtz erofkommen, respektiv um kale Buedem dann an Äis iwwergoen. Doduerch riskéiert et natierlech geféierlech ze ginn am Stroosseverkéier, oder och soss, wann een ze Fouss ënnerwee ass.
An de Previsioune vum Nationale Wiederdéngscht Meteolux ass ze liesen, dass eventuell um Sonndeg de Moien nach eng Alerte erausgeet, jee nodeem wéi d'Situatioun sech entwéckelt.