Am Kader vun der Wirtschaftsmissioun waren den zoustännege Minister Etienne Schneider, de Nohaltegkeetsminister François Bausch an d'Generalkommissärin fir de Lëtzebuerger Pavillon Maggy Nagel an der Wüst direkt nieft Dubai um Terrain, wou 2020 d'Weltexpo soll organiséiert ginn. D'Thema vun der Weltaustellung ass „Connecting Minds, Creating the Future“ an de Lëtzebuerger Pavillon huet d'Thema „Resourceful Luxembourg“, deen eis Heemecht esou gutt wéi méiglech soll representéieren.





Ëm den Design vum Pavillon këmmert sech den Architektebüro Metaform. De Visiteur soll do de Grand-Duché mat senge fënnef Sënner kënnen entdecken, erkläert d'Maggy Nagel. D'Ausstellung begleet quasi de Visiteur, dat op enger Wand vun 120 Meter, déi mat den neisten Technologien ausgerüst ass. Donieft huet ee sech verschidde flott Saachen afale gelooss, fir de Spacemining oder d'Lëtzebuerger Natur, wéi de Mëllerdall, vir- an duerzestellen. Zesumme mat den Hotelschoulle vun Dikrech an Dubai huet een dann och nach um Schluss vum Pavillon eng Deel fir d'Gastronomie ageriicht.

Well jo een Haaptthema vun dëser Ausstellung d'Nohaltegkeet ass, soll de Pavillon nom Enn vun der Weltaustellung, déi tëscht dem 20. Oktober 2020 an dem 10. Abrëll 2021 organiséiert gëtt, nees ofgebaut an op Lëtzebuerg bruecht ginn, erkläert den Etienne Schneider. De Minister huet proposéiert, fir de Pavillon als Agence Spaciale am Grand-Duché ze benotzen. Dat wier awer eréischt an enger zweeter Phase, well als éischt wëll een d'Expo, déi zu Dubai ausgestallt gouf, och am Grand-Duché weisen.

Dräi Partner si mat am Projet vum Lëtzebuerger Pavillon implizéiert, nämlech d'Post, d'SES an d'Chambre de Commerce, déi zesummen och 30 Prozent vum Budget iwwerhuelen, deen op 31 Milliounen Euro ugesat ass. Fir d'Weltausstellung 2020 zu Dubai, gi sech 25 Millioune Visiteuren erwaard.

Lors d'une mission économique aux Émirats arabes unis (EAU), la commissaire générale auprès de l'Expo 2020 Dubaï, Maggy Nagel, a signé en date du 11 octobre 2017 à Dubaï le contrat de participation à l'Exposition universelle 2020. Partant, le Grand-Duché est le premier pays à formaliser officiellement sa participation à l'Expo2020. La délégation luxembourgeoise était composée de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, et du ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch. Lors de la cérémonie de signature, l'organisateur émirien a été représenté par Son Altesse Cheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, président du Comité supérieur d'Expo 2020 Dubaï et par Son Excellence Reem Al Hashimy, ministre d'État pour la Coopération internationale et directrice générale du Bureau de l'Expo 2020 Dubaï.

Le contrat signé détaille les grandes lignes de la présence du Grand-Duché lors de l'Exposition universelle organisée entre octobre 2020 et avril 2021 à Dubaï, comme le projet architectural comprenant le thème et les sujets traités dans le futur pavillon luxembourgeois ainsi que son emplacement définit sur le site de l'exposition d'une surface totale de 600 hectares.

Pour la commissaire générale auprès de l'Expo 2020 Dubaï, Maggy Nagel: «C'est un grand honneur pour le Grand-Duché d'être le premier pays à formaliser sa présence à l'Expo 2020 moyennant la signature du contrat de participation. L'exposition est une aventure passionnante qui continue son chemin. Avec notre pavillon placé sous le thème "Resourceful Luxembourg", nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à la réussite de cet événement d'envergure mondiale».

Lors de la cérémonie de signature, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider a déclaré: «Les relations bilatérales étroites depuis de longue date avec les EAU qui sont le plus important partenaire commercial du Luxembourg dans la région du Golfe ont plaidé dès le départ pour une participation du Luxembourg à l'Expo 2020. Notre présence y constituera une occasion unique pour encore mieux faire connaître le Luxembourg comme une véritable porte d'entrée vers l'Europe auprès des entreprises et des investisseurs au Moyen-Orient. En ce qui concerne le pavillon, nous allons le rapatrier au Luxembourg après l'Expo2020 et y héberger la future agence spatiale luxembourgeoise».

Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, a commenté: «Actuellement, l'avant-projet sommaire du pavillon d'exposition est en train d'être finalisé. En effet, le projet de concours se trouve en phase d'optimisation afin d'adapter le volume de la construction à la parcelle définitivement allouée».

Les trois partenaires stratégiques relevant du secteur privé, à savoir POST Luxembourg, SES et la Chambre de commerce ont également été présents lors de la signature du contrat de participation. Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, a dit: «Premier pays à officialiser sa participation à l'Expo 2020 Dubaï, le Luxembourg prend encore une fois les devants pour connecter ses entreprises avec celles des quatre coins du monde et pour promouvoir nos compétences, nos biens et nos services "Made in Luxembourg". La Chambre de commerce soutient avec fierté le pavillon luxembourgeois, comme elle l'a toujours fait depuis la première expo universelle à Londres en 1851».

Claude Strasser, directeur général POST Luxembourg a commenté: «La signature de cet accord représente une étape importante pour la participation du Luxembourg à Dubaï 2020. Résolument orienté vers le futur, le pavillon luxembourgeois va permettre à POST Luxembourg de montrer ce que le monde digital peut apporter à la société. Ce sera l'occasion d'y présenter les nouvelles technologies de communication telles que la 5G qui sera une réalité en 2020».

Karim Michel Sabbagh, président et CEO de SES a déclaré: «Nos satellites couvrent 99% de la planète et connectent chaque jour plus d'un milliard de personnes. C'est pourquoi nous saluons la portée globale de cet événement. SES joue un rôle pionnier dans les technologies spatiales et confirme son ambition pour explorer de nouvelles ressources et pour franchir des frontières établies. En tant que partenaire solide du gouvernement, nous supportons avec beaucoup d'enthousiasme la participation du Grand-Duché à l'Expo 2020».