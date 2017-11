De Chefredakter vum Wort huet säi Posten an der Zeitung op den 30. September verlooss. Et ass elo gewosst, wéi eng Chargen hien am Staatsministère huet.

Zanter enger Woch ass hien nieft dem Marc Baltes ekonomesche Conseiller vum Staatsminister Xavier Bettel. De Jean-Lou Siweck gouf domat och a seng fréier hierarchesch Funktioun als Conseiller de Gouvernement 1re Classe am Staatsministère reintegréiert.



Schonn éier de fréiere Chefredakter vum Wort Enn 2013 an d'gaasperecher Redaktioun komm war, war hie Conseiller vum deemolege Premier Juncker, deem seng Partei d'CSV no de Neiwahlen jo huet missten an d'Oppositioun wiesselen.

Et war de President vum St-Paul-Verwaltungsrot, de Luc Frieden perséinlech, deen der Redaktioun Enn September d'Annonce gemaach hat, datt hie sech wäert vum Jean-Lou Siweck trennen an datt säi Poste vum Roland Arens wäert iwwerholl ginn.