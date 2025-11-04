Mëttlerweil ginn et 18 confirméiert Fäll vum H5N1-Virus, dat bei Reeër an Hoergänsen.

Dat confirméiert d’ALVA, also d’Veterinärsadministratioun an d'Administratioun fir Alimentatioun offiziell en Dënschdeg. De Risk, dass de Virus op en Zuucht-Betrib vu Gefligel iwwergeet, wier dohier weider héich.

Dofir wier et wichteg, d'Gefligel bannen an de Ställ ze halen. Am Fall, wou een en doudegt Déier fënnt, soll een dëst dann och direkt bei der ALVA mellen, dat iwwert Telefon um (+352) 247-82539 oder iwwer Mail op info@alva.etat.lu.

De nouveaux cas de grippe aviaire de type H5N1 ont été détectés chez des oiseaux sauvages sur le territoire luxembourgeois. Actuellement, on recense 18 cas chez des hérons et des grues.

Le risque d’introduction du virus de la grippe aviaire dans les élevages de volailles reste donc élevé. L’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) rappelle l’importance de respecter strictement les mesures de biosécurité et d’éviter tout contact avec les oiseaux sauvages.

Afin d’éviter un tel contact, le confinement des volailles et des oiseaux captifs à l’intérieur des bâtiments d’élevage doit être rigoureusement appliqué.

L’accès aux aires de sortie protégées par des filets doit être réduit à un minimum et est uniquement autorisé pour des raisons de bien-être animal.

L’obligation de nourrir et d'abreuver toutes les volailles et tous les oiseaux à l'intérieur des bâtiments reste d’application.

En cas de découverte d’un oiseau sauvage mort, veuillez en informer l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA).

