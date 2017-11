X

De Mouvement gouf lescht Joer an Däitschland gegrënnt an huet sech vun do aus uechter Europa verbreet. D'Zil war et, fir sech géint de Populismus an der EU staark ze maachen, ganz besonnesch virun de Wahlen an Holland an a Frankräich, wou mam Geert Wilders a mam Marine LePen zwee Paradebeispiller fir Populisten no dru waren, mat un d'Rudder ze kommen. Deemools hunn sech d'Supporter all Sonndeg Rendezvous ginn, fir duerch hir Stied ze trëppelen. Duerno ass d'Frequenz erofgaangen.



E Sonndeg de Mëtteg sinn eng 120 Supporter vum Lycée Robert Schumann op d'Place Clairefontaine getrëppelt.

Wéi staark schléit den europäesche Bols dann nach? Mir hunn beim Grënner vum Mouvement, dem Däitschen Daniel Röder nogefrot, den och de Mëtteg an der Stad mat getrëppelt ass.



Fir Biller an Toun, kuckt den Owend de Reportage bei eise Kollege vum Journal op der Télé.