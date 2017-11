Opmaache Staatsdéngscht, Reaktioun CGFP/Rep. Eric Ewald



Wéi den Dan Kersch en Donneschdeg de Moien am RTL-Interview sot, géif donieft, zesumme mat der CGFP un enger Reform vum Staatsexame geschafft ginn, an deem ze vill Kandidaten duerchfale géifen. Am Exame sollte geziilt déi Inhalter ofgefrot ginn, déi beim Staat gebraucht ginn, sou de Minister. Dës Reform soll bis d'nächst Joer stoen.

D'Staatsbeamtegewerkschaft steet deenen Iddie positiv géintiwwer, wéi hire Generalsekretär en Donneschdeg de Moien an enger 1. Reaktioun betount huet.

De Problem vum Recrutement z.B. wär manner drop zréckzeféieren, dass een net genuch Kandidaten hätt, wéi villméi dorop, dass der eben ze vill duerchfalen. Bei enger Reform vum Staatsexame misst deem entgéint gewierkt ginn, seet de Steve Heiliger, deen donieft drun erënnert, dass, wat d'Opmaache vun der Fonction Publique fir net-Lëtzebuerger ugeet, déi schonn zanter 2009 Realitéit ass. Fir de Moment schaffe ronn 10 Prozent net-Lëtzebuerger an der Fonction Publique, bei der CGFP bleift een awer der Meenung, dass all déi Domainer, déi Puissance Publique sinn, vu Lëtzebuerger solle wouer geholl ginn. Dat wär och am Ausland de Fall, sou de Steve Heiliger. Et ass ee bei der CGFP dann och der Meenung, dass wann een de Recrutéierungsproblem ugeet an de Staatsexame reforméiert gëtt, ee genuch Leit an Zukunft wäert fannen.

Dass dem zoustännege Minister no d'Lëtzebuerger Nationalitéit deemno keng sou wichteg Konditioun méi wär, d'Lëtzebuerger Sprooch dogéint schonn, fënnt d'Ënnerstëtzung vun der CGFP. De Generalsekretär schwätzt op deem Punkt vun Deckungsgläichheet.

De Staatsexamen da soll, wann et dem Steve Heiliger no geet, a Rapport si mat deem, wat e Staatsbeamten dono mécht. Et géif virun allem beim Allgemengwësse vill Echece ginn, wat misst adaptéiert ginn. Et géifen digitaliséiert Modeller vun Examen am Ausland existéieren, déi ee kéint an d'A faassen. Der CGFP ass et wichteg, dass de Staatsdéngscht mat de beschte Leit fonctionnéiert an dat am Interêt vum Land.



