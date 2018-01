X

D'Wieder zu Orlando am amerikanesche Bundesstaat Florida ass gutt, an d'Preparative lafen op vollen Touren. Schonn Ufank Januar gouf de Satellit vu Washington op Cape Canaveral gefouert, wou en dann en Dënschdeg um Hallefnuecht eiser Zäit soll eropgeschoss ginn. Ee Satellit dee vu GovSat bedriwwe gëtt an dee fir d'Defense, ma och fir déi zivil Sécherheet soll genotzt ginn, andeems Natiounen oder Institutioune kënne geséchert Datekommunikatiounen driwwer lafe loossen.





Den Ament ass eng Delegatioun aus Regierungsvertrieder, dorënner de Premier Xavier Bettel an de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider an den USA, esou wéi och Responsabeler aus dem Satellittesecteur. Fir si heescht et am Laf vum Dag ee volle Programm, wéi de Markus Payer, Spriecher vun SES erkläert. Et kéint ee mat de Gäscht bis ganz no un d'Rakéit erugoen. Da fänkt d'Betanken un, an do sinn d'Sécherheetsmesuren dann awer sou streng, dass do kee méi an der Géigend däerf sinn. Dofir geet et da weider op eng Plaz, vu wou aus een de Start nokucke kann, sou de Markus Payer. Wann alles sou weider leeft wéi geplangt, ass dann am Nomëtteg wéi geplangt de Start.

Dat ass da wéi gesot eiser Zäit géint Hallefnuecht.







Wat genee ass GovSat?

Et gëtt se eréischt zanter 2015: D’Firma GovSat. Eng Lëtzebuerger Firma, déi also vun en Dënschdeg den Owend u Bedreiwer vun engem eegene Satellit, dem Gov-Sat1 wäert sinn. En historesche Moment fir déi nach jonk Firma.

D’Nadine Gautier huet am Virfeld vun der Visite an den USA, de CEO vu GovSat, de Patrick Biewer begéint a mat him iwwert d’Firma, hir Entwécklung an hiren zukünftegen Satellit geschwat.





Wat ass GovSat fir eng Firma?



Wéi GovSat virun 3 Joer gegrënnt gouf, war et nach eng butzeg Firma an huet aus enger eenzeger Persoun bestanen. Mëttlerweil schaffen 18 Persounen do. An d’Aarbecht kéint an Zukunft nach vill méi intensiv ginn, wann de Satellit GovSat1 bis komplett a Betrib ass, fir ofgeséchert Datekommunikatiounen. Op deem Iwwerdroungskanal sinn d'Sécherheetsmesurë vill méi héich wéi bei enger normaler Kommunikatioun.Wéi Capacitéite genotzt ginn, gëtt an der Gouvernance festgeluecht. D’Länner an d'Organisatiounen déi d'Frequenzen, also d’Capacitéiten zur Verfügung gestallt kréien, mussen am Aklang mam internationale Recht sinn, betount de Patrick Biewer.Bis ewell war de Marché virun allem vu militäresche Satellitte gefëllt, allerdéngs géif d'Demande fir militäresch Capacitéiten iwwert national Besoinen erausgoen, och bedéngt duerch déi internationale Situatioun a Sécherheetslag. Et géif och e grousse Besoin fir ofgeséchert Datekommunikatiounen aus dem net-militäresche Beräich. Zum Beispill fir diplomatesch Reseauen, fir international Police-Missiounen, fir Missiounen an der maritimer Iwwerwaachung, Frontex z.B..Déi hätten awer just ee limitéierten Zougank zu militäresche Satellitten. De Modell wéi GovSat et mat sengem neie Satellit proposéiert, ass an deem Sënn nei, datt et hei eng nei Offer gëtt. Duerch déi nei Offer um Marché, géif ee praktesch Pionéier hei sinn.Zu 50 Prozent ass d’SES Aktionär bei GovSat. Déi aner 50 Prozent sinn an den Hänn vum Staat. De Kapitalbesoin léing bei 225 Milliounen Euro. Do hu béid Acteure jeeweils 50 Millioune bäigeluecht, de Rescht ass een Emprunt vu GovSat.Zanter September ass d'Firma dann och an neie Raimlechkeeten um Site vun der SES zu Betzder installéiert. Ee scho ganz ofgesécherte Beräich.2 Joer laang war ee mat der Konstruktioun vun den Installatioune beschäftegt, fir direkt kënnen z'agéieren, wann elo déi supplementar Demanden duerch den neie Satellit GovSat1 erakommen. Ma och elo schonns huet een eng Clientsbasis. Allerdéngs huet GovSat fir där Demande nozekommen, Frequenzen op anere Satellitte geléint.

Technesch Explikatiounen zum GovSat1 an den USA

Explikatiounen zum GovSat1 / Reportage Nadine Gautier



Zu Washington ass e gebaut ginn an Ufank vum Joer huet e schonn eng kleng Rees hannert sech bruecht. En ass do nämlech op Cape Canaveral gefouert ginn.

Am Laf vun en Dënschdeg soll en da mat enger Rakéit an den Himmel geschoss ginn, de Satelitt GovSat1. Ee ganz spannende Moment, seet de Patrick Biewer, Direkter vu GovSat, dem Bedreiwer vum Satelitt, besonnesch déi éischt Minutten. Do entsteet de gréissten aerodynameschen Drock op d'Rakéit. No ronn 3 Minutte léisst sech dann den éischten Deel.A genee do kënnt Innovatioun an d’Spill. Deen Deel vun der Rakéit, dee lass geet, kéint nees zeréck op d'Äerd fléien a kéint fir e weidere Vol recycléiert ginn, wéi SpaceX dat scho gemaach huet. Deen aneren Deel mam Satellitt flitt weider, zirka eng hallef Stonn an da gëtt en ausgesat, fir eleng weider ze fléien.Wann de Satellitt da bis säin Zil erreecht huet, dauert et nach eng Zäitchen ier en operationell ass. Dat ka bis zu 6 Wochen daueren. Bis dohinner ginn Tester gemaach. Konkret solle Servicer, also déi e securiséierte Kommunikatiounskanal brauchen, kënnen op Frequenze vum Satellitt zeréckgräifen. Dat kënne Geheimdéngschter oder och Institutiounen a Geheimdéngschter sinn. Wéi vill Verbindunge gläichzäiteg herno kënne iwwert de Satellitt gemaach ginn, ass schwéier ze soen.Ronn 2 Joer laang ass um Satellitt getüftelt ginn. 6 Méint laang um Design, de Rescht vun der Zäit goufe Simulatiouns-Tester un de Stécker gemaach, fir déi reell Konditiounen am Weltall no z’empfannen. Am November waren déi Tester fäerdeg.Op mannst 15 Joer ass d’Liewenszäit vum Satellitt GovSat1. Um Enn vun där Zäit gëtt en an den Weltall transferéiert.Wéi gesot soll dee Lëtzebuerger Satellitt e Mëttwoch eropfléien, just e puer Deeg ier GovSat säin drëtten Anniversaire feiert. Den Encadrement vum Lancement garantéiert SpaceX.

Kritik vun Déi Lénk

Déi Lénk si géint de Projet GovSat a warne virdrun, dass Lëtzebuerg net dierft zum Acteur an internationale Konflikter ginn. Si weisen drop hin, dass de Satellit net just fir d'Steierung vun Iwwerwaachungsdrone kéint genotzt ginn, ma och fir d'Zilerfaassung vun arméierten Dronen. Domat kéint vum Lëtzebuerger Staat finanzéiert Technik fir d'Ëmbrénge vu Mënsche agesat ginn.