CSV-Süden: Nees an d'Verantwortung an de Premier stellen (07.02.2018) En Dënschdeg den Owend war zu Esch den Ofschloss vun de Bezierkskongresser vun der CSV am Süden.

No Walfer e Méindeg war dat natierlech nach méi e staarkt Symbol fir de Wiessel, déi fréier rout Héichbuerg, déi elo fest an den Hänn vun de Chrëscht-Sozialen ass. De Kär-Message war net anescht ewéi am Zentrum: CSV wëll nees an d'Verantwortung an de nächste Premier stellen, mee d'Ambiance, déi war schonn anescht an och d'Viviane Reding war mat dobäi.

D'Viviane Reding, d'Fra, déi der Partei Stëmme bréngt, mee och vill Kappzerbrieches. Am Zentrum kéint se dem Spëtzekandidat Schied maachen an am Süden dem President. Soss war um Dënschdegowend villes anescht. Ugefaang mam Decor vun der Kufa, soss eng Bühn fir alternativ Artisten, en Dënschdeg eng Bühn fir vill deels euphorescht Selbstluef.

Tom Bleyer, Sektiounspresident CSV Esch: Léif Alleguer, de 14. Juli 1789 ass zu Paräis d'Bastille gestierzt ginn, den 8. Oktober 2017 zu Esch d’'Place de l'hôtel de ville.

De Motto ass "Mir erueweren och de Staatsministère zréck" an ëmmer nach: Gambia wëll virop der CSV schueden.

Felix Eischen, Bezierkspresident CSV Esch: Dat hëlt awer heiansdo zimlech abstrus Zich un, wann der e bëssen uecht gitt, esou wéi d'Rieden an der Plenière, da gesitt dir, dass ganz vill markéiert sinn duerch e wéineg fundéierten CSV-Bashing. Ons kann et Recht sinn.

Trotz all Harmonie gëtt et intern Konflikter. Och am Süden ass CSJ rebellesch a rosen, well net genuch jonk Kandidaten op de Lëschten ze fanne sinn.

Yannick Glod, Generalsekretär CSJ: Wann ee sech Fotoen ukuckt vun de Kandidaten, déi op der Homepage vun RTL courséieren, war d'Majoritéit vun den designéierte Kandidate schonn 2013 derbäi, gesäit esou en Erneierungsprozess aus?

Bal net ze bremsen a sengen Elan war de Parteipresident Marc Spautz. Zu deem senge Liiblingsgéigner d'Corinne Cahen, de Claude Meisch an den Dan Kersch gehéieren, déi hie schaarf attackéiert huet an deenen hir Politik d'CSV wéilt Réckgängeg maachen.

Am meeschten attackéiert, an dat och ënnert der Ceinture, huet de Marc Spautz awer den Etienne Schneider, och als Policeminister.

Marc Spautz, President CSV: Op hir Autoe lo schéi sinn oder net, do ka jiddereen denke wat e wëll, op se lo och nei Uniforme kréien, déi rosa sinn oder net, do kann och jiddereen denke wéi e wëll.

De Walkampf wäert weisen, ob et Minetter vun der Long op Zong am Kontrast zum Stater Langage ass, oder eng Aarbechtsdeelung an der CSV tëscht méi staatsmännesche Spëtzekandidaten an dem President, deen d'Attacke reit.