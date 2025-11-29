Police am Asaz
Aggressiv an alkoholiséiert Persoun op Ettelbrécker Gare festgeholl
D'Police war an der leschter Nuecht ënner anerem zu Ettelbréck, Luerenzweiler, Mäerzeg a Waldbëlleg am Asaz.
Zu Ettelbréck op der Gare hat eng alkoholiséiert Persoun Passante belästegt. Och wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, war d'Persoun net ganz kooperativ an weiderhin aggressiv. Well si an hirem Zoustand eng Gefor fir sech an anerer duerstellt, gouf decidéiert, si an de Passagearrest ze bréngen. Virdru gouf si awer nach vun engem Dokter ënnersicht.
D'Police mellt dann och nach verschidden Abréch. Dat eng Kéier an e Méifamilljenhaus zu Luerenzweiler, an an Eefamilljenhaiser zu Mäerzeg an zu Waldbëlleg. An alle Fäll goufen Ermëttlungen ageleet.
