Alkoholiséierten Automobilist ouni Permis notzt den Handy wärend dem Fueren
Am ganze mellt d'Police dräi Tëschefäll mat alkoholiséierten Automobilisten an zwou vum Parquet ordonéiert Kontrollen am Raum Esch.
Géint 1 Auer e Samschdeg de Moien ass de Polizisten eng Persoun zu Gaasperech opgefall, déi gläichzäiteg géint méi Artikele vum Code de la route verstouss huet. De Beamten ass de Chauffer an d'Ae gesprongen, well hie wärend dem Fueren um Handy hantéiert huet. Wéi si hie gestoppt an och kontrolléiert hunn, koum eraus, datt de Mann och nach ze déif an d'Glas gekuckt huet, wat vun engem Test confirméiert gouf. Well de Chauffer awer säi Permis scho virun dëser Aktioun ofgeholl kritt hat, gouf de Parquet informéiert. Dësen huet d'Decisioun geholl, fir de Won saiséieren ze loossen.
Um Freideg den Owend da war zu Gousseldeng e Chauffer ënnerwee, dee säi Won net méi ënner Kontroll hat an am Zickzack gefuer ass. D'Police huet den Auto gestoppt an de Chauffer kontrolléiert. Dobäi koum eraus, datt dësen ze vill gedronk hat. E Protokoll esou wéi e provisorescht Fuerverbuet goufen ausgestallt.
D'Poliziste si geschoult, fir ze gesinn, op eng Persoun hiren Auto nach kontrolléiere kann oder net. An der Stad ass de Beamten e Chauffer opgefall, deen dat net méi konnt. De Won gouf gestoppt a beim Mann hannert dem Steier esou wéi och beim Bäifuerer gouf en Alkoholpeegel festgestallt, deen iwwert den erlaabten 0,5 Promill louch. Weider konnt de Chauffer och keng aktuell Pabeiere vu sengem Gefier virweisen. Och hei gouf et e Protokoll an e provisorescht Fuerverbuet.
Da mellt d'Police nach vum Parquet ordonéiert Alkoholkontrollen.
Eng éischt tëscht 22.30 Auer a Mëtternuecht op der N4D, der "Pénétrante de Lankelz" zu Esch. Hei goufen 187 Automobiliste kontrolléiert. An néng Fäll war den Alkoholtest positiv, dowéinst goufen aacht Procès-verballen ausgestallt a véier Permisen agezunn. Dobäi kommen ee Chauffer, dee kee Permis méi hat, bei véier Automobiliste waren d'Pabeieren am Auto net aktuell an ee Chauffer hat säi Permis net bei sech.
Déi zweet Kontroll war dann e bësse méi spéit an der Rue du Belval och zu Esch. Hei goufe 57 Automobiliste kontrolléiert a bei aacht Leit war den Alkoholtest ze héich ausgefall. Et goufe siwe Procès-verballe geschriwwen an zwee Permisen agezunn. E Chauffer war mat engem Auto ënnerwee, dee weder immatrikuléiert nach assuréiert war. Dëse Won gouf saiséiert.