Den Oscar Piastri séchert sech d'Pole virun Norris a Verstappen
© AFP
Um Samschdeg den Owend ass dem Piastri mat der leschter Ronn am Q3 déi séiersten Zäit um Circuit vu Lusail gelongen.
Nodeems de Piastri och scho beim Sprint de Beschte war, start hien also och bei der Course e Sonndeg vun der Pole Position. Säi McLaren-Coequipier a WM-Leader Lando Norris geet nieft him un den Depart, aus der zweeter Startrei starte Verstappen (Red Bull) a Russell (Mercedes). De Verstappen muss e Sonndeg virum Norris landen, fir nach eng Chance op d'Titelverdeedegung ze hunn. D'Plaze 5 a 6 sinn un den Antonelli op Mercedes an den Hadjar op Racing Bulls gaangen.
Am Q1 war Feierowend fir den Hamilton op Ferrari an och fir den Tsunoda op Red Bull, fir deen am Sprint-Qualifying nach besser gelaf war. Och fir den Ocon (Haas), de Stroll (Aston Martin) an de Colapinto (Alpine) war schonn nom Q1 Schluss.
Nom Q2 war de Sauber-Duo Hülkenberg a Bortoleto elimiéiert. Och de WIlliams-Pilot Albon, de Bearman op Haas an de Lawson vu Racing Bulls hunn den Auto mussen an der Garage ofstellen.
D'Course kënnt Dir e Sonndeg vu 16.15 Auer un op RTL ZWEE an um RTL Play suivéieren. Den Depart ass um 17 Auer.
