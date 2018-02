Le 19 janvier 2018, le ministère du Développement durable et des Infrastructures a lancé de la campagne de recrutement pour l’inscription à quatre «laboratoires régionaux» dans le cadre du processus participatif de refonte du Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT). Le PDAT est un document d’orientation reposant sur un ensemble d’actions à mener par l’État et les communes en vue de développer le territoire national.



Les «laboratoires régionaux», prévus se tenir à travers le pays entre mars et juillet 2018 et structurés par thèmes (fonctions élémentaires; qualité de vie; résilience; cohésion sociale et territoriale; ressources), ont pour but de recueillir les contributions de citoyens, de travailleurs frontaliers, de représentants communaux et ministériels ainsi que d’experts thématiques. Ces contributions serviront de recommandations de base pour l’élaboration du nouveau PDAT.



À la fin de la période d’un mois d’inscription (19 février 2018), le nombre des inscrits s’est présenté comme suit:

558 inscriptions citoyennes, dont

284 pour la région Centre



62 pour la région Est



74 pour la région Nord



92 pour la région Sud



11 pour le groupe transfrontalier belge



10 pour le groupe transfrontalier allemand



24 pour le groupe transfrontalier français

38 inscriptions de représentants de communes luxembourgeoises,

8 inscriptions de membres du laboratoire ministériel (groupe de travail interministériel PDAT),

40 inscriptions d’experts sélectionnés

Vu que le nombre de citoyens inscrits excède le nombre de places disponibles (50 citoyens par laboratoire régional), il sera procédé à un tirage au sort pour désigner les participants par région. Les candidats retenus seront contactés avant le lancement du premier laboratoire régional le 19 mars 2018 à Manternach.



Après ces «laboratoires régionaux», un «marathon national» sera organisé le samedi 7 juillet 2018, afin de réunir et de structurer les contributions régionales sous une approche nationale. L’aboutissement du processus est la finalisation fin 2018 d’un cahier de recommandations que le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions s’engage à prendre en compte et sur lequel s’appuiera l’élaboration du nouveau PDAT pendant l’année 2019.



Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, s’est félicité du nombre élevé d’inscriptions, qui témoigne de l’intérêt accru des résidents et non-résidents à l’organisation de notre territoire.





